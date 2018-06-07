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День за днём с «Арктик-ТВ»07.06.18 19:30

Мурманчане дают оценку «прямой линии» Владимира Путина

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на одной из центральных улиц города и спросила у земляков об их отношении к встречам президента и народа, а также выяснила, какой вопрос местные жители задали бы главе государства?

- Когда будет просто экономическая стабильность? Когда будет народ нормально жить? Всё! Больше ничего не требуется. Пусть создаст условия нормальные для жизни, стабильность. Чтобы была возможность прогнозировать, планировать.

- Когда закончится безобразие всё? Хотя говорят, что мы живем всё лучше, веселее, но как-то на это не похоже. Город Мурманск - умирающий город: ни работы, ни экономики, ни промышленности. Строят торговые центры, строят фитнес-центры, а работы у людей нет. Социальная напряженность, недовольство людей жизнью.

- Я бы задала вопрос, знаете какой? Не личный, а по налогообложению жилищно-строительных кооперативов.

- Мне хочется, чтобы президент больше экономическим вопросам уделял внимание или с премьером что-то новое менял, потому что всё идёт по-старому, мне кажется. А так, страна крепнет, я рад, всё правильно во внешней политике мы делаем, действуем постепенно, добиваемся всех своих целей.

- Меня волнует вопрос, когда уже снесут «деревяшки» в нашем Мурманске?

- Владимир Путин, когда к нему обращаются, возможно, берёт на карандаш или как-то пытается решить проблему. На ваш взгляд, он действительно может решать эти проблемы?

- Он может решать. Это, кстати, единственный человек, который решает проблемы в нашей стране. К сожалению, единственный. Потому что такого не должно быть. Как говорят: «Не царское это дело».

- Я считаю, что он слишком углубился на внешнюю политику, чем на внутреннюю нашей страны. И на сегодняшний момент то, что происходит, и как складывается жизнь повседневная у простого народа, я считаю, что это далеко уже за гранью возможного.

- Некоторые решает. Некоторые. А некоторые просто невозможно решить.

- Конечно решает, особенно во внешней политике. Что касается внутренней, я не буду ничего говорить.

- Он не может решить такие мелкие, как мои или ваши проблемы. Конечно, глобальные проблемы он решает. Мне Путин нравится, потому что он решает мировые проблемы. В мелкие проблемы даже не вмешивается. Их должны чиновники его решать, чтобы в регионах был порядок.

- А как вы считаете, проведение таких «прямых линий»  необходимо?

- Необходимы, я думаю. Потому что есть люди, которые чем-то недовольны, они могут обратиться. А я довольна жизнью.

- Думаю, что нужны, потому что он тогда, как президент, становится ближе к земле, к народу.

- Я думаю, да. Это вообще нужно. Президент держит руку на пульсе вместе с населением, единение народа. Это правильно, это должно быть.

- Скажите, пожалуйста, вы знаете, что сегодня «прямая линия» с президентом?

- Да пошёл он…

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