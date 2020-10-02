Мурманчане должны реже встречаться с домами-развалюхами

4 октября столица Заполярья отпразднует 104-летие. В такую дату особенно ценными становятся воспоминания старожилов. Наш корреспондент пообщалась с коренным мурманчанином в историческом микрорайоне Мурманска.

Прогуливаясь по Жилстрою среди деревянных построек, трудно представить, что в 30-е годы это был один из самых современных районов Мурманска. Владимир Шкода своё раннее детство прожил в доме на улице Фрунзе, 32/6. Теснились вшестером – родители и четверо детей в одной комнате, зимой топили печь дровами, чтобы не замерзнуть, об удобствах и думать не смели, отмечет Владимир Михайлович.

Владимир Шкода, мурманчанин: «Та жизнь была другая, она сейчас отходит, но многие о ней уже не помнят, не знают её. Но стоит посмотреть на эти развалюхи и мне обидно, что городу 104-е года, а здесь стоят старые разрушенные дома».

Покосившийся дом с разбитыми окнами напоминает оставленного родными старика, печальные глаза которого слезятся, глядя на окружение и лишь телевизионные антенны на крышах напоминают о том, что здесь до сих пор живут люди.

Владимир Шкода, мурманчанин: «Не должны дома переживать людей, особенно такие. Крепкие дома должны быть, но такие развалюхи, чем меньше попадаются на глаза, тем лучше. И хочу, чтобы мурманчане с такими домами реже встречались».

Находясь на Жилстрое, кажется, что время здесь будто бы остановилось, но буквально за поворотом - иная реальность - с новенькими малоэтажками среди ухоженных палисадников. До европейского лоска, конечно, далеко, но хочется верить, что когда-нибудь исторический микрорайон приобретет единый стиль, избавившись от обветшалых строений, перестанет быть порталом из прошлого в будущее.