Мурманчане довольны работой общественного транспорта – опрос журналистов «Арктик-ТВ»

Пока в АО «Электротранспорт» готовятся к обновлению, редакция «Арктик-ТВ» решила поинтересоваться у мурманчан: устраивает ли их работа городского общественного транспорта и новые технологии, которые внедряют на предприятии:

- В принципе, да. Только народу очень много.

- А график, количество транспорта?

- Мне хватает, не знаю, как все. Но, в принципе, по времени они достаточно нормально ездят.

- Слышу, что раньше было хуже. Стало очень хорошо. Езжу в автобусах. Вот в 33-ем от людей слышу, что очень хорошо стало.

- Устраивает. Я пользуюсь программой 2ГИС, где указано, через какое время будет следовать транспорт.

- Я пользуюсь и студенческим проездным, очень полезная вещь. Мне очень нравится наш транспорт. У нас стали внедрять в транспорте новинки, например, зарядка смартфонов. Для молодёжи это очень удобно.