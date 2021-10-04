Мурманчане дружно и весело отмечали 105-летие на проспекте Ленина и площади Пять Углов

Заполярье славится своим северным сиянием и тысячи туристов едут сюда, чтобы собственными глазами увидеть это чудо. Но в прошедшие выходные небо над региональной столицей украсилось не природными всполохами, а праздничным салютом и световым шоу дронов. Мурманск отмечал День города. На площади Пять Углов были организованы шумные и веселые народные гуляния, развернулась ярмарка и состоялся праздничный концерт.

Праздновать 105-й день рождения Мурманск начал с утра. В самом сердце столицы Заполярья – на площади Пять Углов развернулись тематические, развлекательные и информационные площадки. На проспект Ленина и прилегающие улицы вышли тысячи северян и гостей города, чтобы вместе поздравить любимый Мурманск с юбилеем.

Насыщенная программа не давала мурманчанам и гостям города заскучать. Взрослых радовали многочисленные палатки с сувенирами и вкусной едой, а юных северян развлекали артисты на цирковых велосипедах и ходулисты. Казалось, что устоять на этих длинных палках просто невозможно, но отзывчивость горожан помогала артистам не просто ходить на них, но даже бегать и прыгать.

Местом притяжения стала фудкорт-ярмарка «#НаСевереВкусно». После продолжительной прогулки проголодавшиеся могли угоститься северными напитками, вкусной свежей выпечкой и шашлыками.

В конце рабочего дня ярмарку «НаСевереВкусно» посетил и глава региона Андрей Чибис. На праздник он пришёл вместе с семьей. Губернатор пообщаться с участниками праздника и поздравил их с юбилеем города.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я всех горожан, мурманчан, жителей области поздравляю с юбилеем, праздником! Очень хорошо, что огромное количество людей отмечает этот праздник. Все в прекрасном настроении, в позитиве – так всегда должно быть. Всех с праздником, всем хорошего настроения, городу развития, мурманчанам и тем, кто будет жить у нас, счастья и успехов!».

Уже с половины седьмого вечера в центре города творился аншлаг. Со сцены грохотала музыка, а зрители пытались согреться танцами. Концертная программа была обширной, а потому в ней каждый находил для себя что-то интересное.

По-настоящему зажгли толпу творческие коллективы Заполярья. Горожане пели и даже кричали вместе с исполнителями популярных песен.

Поздним вечером, когда в Мурманске стало темно, в небо подняли тысячи дронов, чтобы выстроить красочные символы столицы Заполярья.

Жемчужиной программы стало масштабное световое шоу, устроенное прямо на фасаде здания мурманского ГДЦ «Азимут». Посвящено оно было истории города.

Сразу после этого в небе над Мурманском прогремел грандиозный салют. Многие северяне не выпускали из рук телефоны, стараясь запечатлеть эту красоту.

А вишенкой на торте стало выступление популярной группы «Burito».

На центральную площадь вышли более 30 тысяч северян. Проспект Ленина, по которому ежедневно движутся тысячи автомобилей, был полностью перекрыт для движения - его сделали пешеходным, чтобы мурманчане и гости столицы Заполярья могли в полной мере поучаствовать в праздновании юбилея.