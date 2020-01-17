Мурманчане единодушно против продажи снюсов – опрос «Арктик-ТВ»

Пока власти регионального и федерального уровней прорабатывают меры борьбы с торговлей никотиносодержащих смесей несовершеннолетним, мы решили поинтересоваться у мурманчан, знают ли они, что такое снюсы. И считают ли необходимым введение ограничений или запрет на их продажу. Наши земляки оказались единодушны в своих ответах:

- Считаю, что надо запретить продажу, потому что это вредно для организма и вредит молодому поколению.

- У нас никто не курит в семье, среди знакомых не курят, не употребляют. Очень плохо, что в магазинах и ларьках продают подросткам табачные изделия. А где-то из подполы продают эти все незаконные препараты. Конечно, запрет и строгое ограничение должно быть.

- Всё-таки любой табак небезвреден в конечном итоге. Действительно, вызывает никотиновую зависимость, насколько я знаю.

- Современная молодёжь в принципе подвержена всяким новым тенденциям. Не надо употреблять. Считаете, что нужно вводить ограничения.

- Я их видела один раз в магазине. Сначала не поняла, что это такое. Какие-то таблетки, что-то типа таблетницы, с какими-то непонятными штуками. Я считаю, что это лишнее.

- Считаю, что в целом надо с этим бороться. Дети ещё не только снюсы употребляют, они ещё и курят. Надо комплексно подойти к решению этой проблемы.