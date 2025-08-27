День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.08.25 19:30
Мурманчане готовы потратить на дополнительные занятия детей больше 11 тысяч рублей в месяц
Исследование заинтересованности северян в таких услугах провёл сервис «Авито».
Результаты опроса показали, что средний бюджет семьи по Мурманску и Северо-Западному федеральному округу на репетиторов и кружки составляет 11300 рублей в месяц.
7% родителей не против потратить больше этой суммы.
Самыми популярными секциями для детей стали спортивные. На втором месте творческие курсы: музыка, танцы, рисование и актёрское мастерство. Чуть меньше детей интересуют иностранные языки и математика, а замыкает список курсы по финансовой и цифровой грамотности, а также программирование и IT.
Также серьёзным стимулом записать ребёнка на дополнительные занятия к репетитору становятся государственные экзамены: каждый третий родитель уже запланировал занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для своего ребёнка.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
-Скоро в эфире22:00«Порт». Художественный сериал, 7 серия (16+)22:50Городские хроники (6+)23:20«Первая Мировая». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях-PRO Валюту (16+)Курс доллара опустился на 8 копеек, евро теряет почти 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики подготовили военные гарнизоны Северного флота к отопительному сезону-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям