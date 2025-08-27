Мурманчане готовы потратить на дополнительные занятия детей больше 11 тысяч рублей в месяц

Исследование заинтересованности северян в таких услугах провёл сервис «Авито».

Результаты опроса показали, что средний бюджет семьи по Мурманску и Северо-Западному федеральному округу на репетиторов и кружки составляет 11300 рублей в месяц.

7% родителей не против потратить больше этой суммы.

Самыми популярными секциями для детей стали спортивные. На втором месте творческие курсы: музыка, танцы, рисование и актёрское мастерство. Чуть меньше детей интересуют иностранные языки и математика, а замыкает список курсы по финансовой и цифровой грамотности, а также программирование и IT.

Также серьёзным стимулом записать ребёнка на дополнительные занятия к репетитору становятся государственные экзамены: каждый третий родитель уже запланировал занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для своего ребёнка.