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День за днём с «Арктик-ТВ»16.03.18 19:30

Мурманчане готовы выбрать лучшие дизайн-проекты программы «Формирование комфортной городской среды»

Совсем немного времени осталось до того, когда на избирательных участках состоится  рейтинговое голосование, с помощью которого северяне смогут выбрать  одну из 19 зон, включённых в программу «Формирование комфортной городской среды». А пока идут последние приготовления, представители администрации  посетили одну из общественных зон по улице Шабалина.

Депутаты Совета депутатов Мурманска вместе с почётными жителями города-героя встретились на улице Шабалина. Сейчас эта территория заброшена и в большей части используется жителями как парковка или место для выгула собак. Но, возможно, в скором времени всё здесь измениться, здесь появится не просто место для отдыха горожан, а «гайд – парк».

- Здесь может быть организован необычный сквер, даже своего рода гайд-парк,  - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - В центре будет площадка, на которой можно будет посидеть на скамейке, рядом можно будет проводить какие-то  мероприятия проводить. Сквер на Шабалина будет иметь некую патриотическую направленность.

Для школьников из 31-й школы тоже важно видеть этот участок не только чистым и облагороженным, но и  исторически значимым. Символичным событием здесь станет установка бюста контр-адмиралу Александру Осиповичу Шабалину, в честь которого и получила свое название улица.

- Этот район у нас неплохой, здесь много жителей, детей много, - говорит Михаил Рябчевский, председатель Мурманского областного Совета рыболовецких колхозов, почётный гражданин города Мурманска. - И даже в этом виде он хорош: уточек здесь кормят, люди  пожилые отдыхают, для них скамеечки везде стоят, дети играются.

Возможно, что победителем народного голосования станет другой сквер, например, распложенный на Кольском  проспекте, напротив здания Первомайской администрации. А пока горожане делятся своими идеями по его улучшению.

Согласно разработанному проекту, здесь высадят новые деревья и кустарники. Планируется установка памятника олене-транспортному батальону, который  участвовал в боях во время Великой Отечественной войны на территории Кольского полуострова. Инициатором такой идеи выступили коренные жители севера – саами.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» пообщалась с жителями Первомайского округа, интересуясь, какие бы изменения горожане хотели бы увидеть в  обновленных скверах:

- Я бы хотела здесь видеть палисадник, где можно было бы отдохнуть старушкам, которые во дворе гуляют.

Согласно разработанному проекту, здесь высадят новые деревья и кустарники, а для безопасности отдыхающих по всему периметру сквера установят камеры видеонаблюдения. Рядом с памятником поставят скамейки и урны. Дополнительный уют создадут светильники и тротуарная плитка.

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