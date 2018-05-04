Мурманчане хорошо помнят, какой ценой досталась Победа нашей стране

Одно из памятных мероприятий состоялось у мемориала воинам Первого корпуса противовоздушной обороны. Участники акции говорили о том, какой ценой нашей стране доставалась Победа.

За военные годы на Мурманск было совершено 792 налёта вражеской авиации, фашистами было сброшено почти 2 тысячи килограммов бомб. Город сильно пострадал, но всё же не был стёрт с лица земли. Огромная заслуга в этом принадлежит самоотверженным зенитчикам, которые отражали огонь неприятеля и сбивали самолеты врага. Большинство из них были молодыми девушками, проводившими мужчин на фронт. Именно в их честь на Абрам-Мысе установлен мемориал, рядом с которым сегодня состоялся митинг памяти.

Такие встречи перед Днём победы стали традиционными, в том числе благодаря патриотической составляющей. В митинге участвуют ветераны, которые могут рассказать детям о страшных событиях.

- Очень приятно видеть, что пришли многие северяне, - отмечает Лев Журин, ветеран Великой Отечественной войны. - Тем лучше, когда наша светлая память о войне не меркнет, она разгорается ещё больше.

- Мы подходим к этим мероприятиям неформально, с душой, - говорит Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Наше молодое поколение видит, что так и надо относиться к ветеранам. Совсем недавно мы проводили встречу с участниками Великой Отечественной войны и вместе со мной в этом мероприятии учувствовали волонтёры Победы. Это молодые девушки – студентки 2-3 курса МАГУ.

После минуты молчания даже самые маленькие участники встречи возложили к подножию монумента цветы.