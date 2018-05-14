Мурманчане и «Добрые сердца» помогают маленьким детям

В Мурманске продолжается акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» — многолетний городской проект, объединяющий северян в стремлении помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат.

За шесть лет существования проекта «Помоги спасти жизнь ребёнка» помощь получили более 160 маленьких северянин. В этом году в рамках городской благотворительной акции врачи тульского Института клинической реабилитологии провели операции 25 юным мурманчанам, страдающим ДЦП.

- Дело в том, что бывают такие ситуации, когда помощь нужна срочно, - поясняет Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Срочно по времени и срочно по финансам. Поэтому, как показала практика, эта помощь действительно востребована.

С 2012 года благодаря помощи горожан, предприятий и организаций заполярной столицы на лечение детей собрано около 14 миллионов рублей.

Для сбора средств в общественных местах города: поликлиниках, почтовых отделениях, аптеках и магазинах установлены пластиковые прозрачные боксы, называемые «Добрыми сердцами». Именно туда неравнодушные горожане кладут денежные средства, и тем самым помогают больным детям.

За распределением полученных денег следит наблюдательный Совет, в состав которого входят врачи, депутаты горсовета и представители общественности.

Всю информацию о движении средств можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчёт также публикуется в городской газете.