Мурманчане и гости города проявляют интерес к медицинским маскам

В некоторых странах, где уже обнаружены заболевшие, люди в панике скупают средства защиты от китайской заразы. Как обстоят дела в Мурманске, выясняли журналисты «Арктик-ТВ».

По сообщениям некоторых российских СМИ, в различных регионах нашей страны резко взлетели цены на медицинские маски, одно из средств защиты от заражения вирусом. Есть города, где все они уже раскуплены. Мурманск пока панике не поддаётся. В наших аптеках маски есть.

Татьяна Филатова, фармацевт: «У нас масок в достаточном количестве. Все запросы обеспечены. «Бешеных цен на них нет. У нас и по 250 рублей за 50 штук есть. Сейчас у нас есть масочки - 3 штучки в упаковочке по 15 рублей».

По наблюдениям наших фармацевтов, контингент покупателей сейчас изменился. В аптеки приходит всё больше иностранных туристов.

Татьяна Филатова, фармацевт: «Я работала второго числа, пришли в этот день даже представители из Филиппин. Пришли они с переводчиками, я была крайне удивлена. Специальные маски хотели. Все у нас посмотрели, выбрали необходимые».

Напомним, сейчас число заболевших коронавирусом более 20,5 тысячи человек по всему миру. 727 человек выздоровели, более 400 погибли.