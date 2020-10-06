Мурманчане и власть определяют будущее двора

В Мурманске продолжается работа по благоустройству дворов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В этот раз представители администрации города встретились с жителями дома № 37 по улице Шмидта и обсудили с ними дизайн-проект будущих улучшений придомовой территории.

Двор дома № 37 на улице Шмидта нуждается в реконструкции, посчитали жильцы, и подали заявку на включение его в программу «Формирование современной городской среды». Люди, живущие здесь, хотят установить детскую площадку. Раньше она здесь была, но в настоящее время отсутствует. Теперь вместо неё ухоженная, но пустующая зелёная зона.

Светлана Русинова, жительница дома Шмидта, 37: «Эти два дома относились к судоремонтному заводу. Детский садик - ведомственный. Все дети друг друга знали. И родители работали на одном месте. Поэтому всё было хорошо. И детские площадки тут были. Тут был корт. Здесь катались на коньках, а на том участке стоял теннисный стол. Так что всё было».

С парковками в не очень широком дворе проблем нет. Машины здесь оставляют только свои и их немного. Мест хватает всем. А вот уличное освещение - главная боль жителей. Света от двух фонарей на доме явно не хватает. В рамках реализации городской программы реконструкции дворовых территорий это тоже учтут. Более того, в доме давно не работает бойлер. Его замена программой формирования современной городской среды не предусмотрена. Но людям помогут.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы с Андреем Владимировичем Чибисом, губернатором Мурманской области, договорились о софинансировании программы замены бойлеров в следующем году. Мы, по крайней мере, сможем её начать в следующем году. Посмотрим, что удастся сделать за это время. Тем не менее, мы начинаем помогать управляющим компаниям, прямо скажем, управляющим компаниям, которые не смогли эффективно распорядиться средствами граждан и не смогли это сделать за свой счёт, как это положено по Жилищному кодексу».

Также во дворе немного почистят зелёную зону. Срежут с деревьев мёртвые ветки, уберут сухостой. Работы начнутся уже в следующем году.