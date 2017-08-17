Мурманчане и жители региона стали чаще обращаться за госуслугами через интернет

С начала года Фонд социального страхования ответил на 28 тысяч электронных обращений. Самой востребованной оказалась услуга по приёму ежеквартального финансового расчёта. Всего же отделение Фонда предоставляет 18 видов госуслуг в электронном виде.

Отправить запрос, узнать перечень необходимых документов или контактные сведения о работе подразделений можно через «Единый портал госуслуг». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, а после автоматической проверки данных подтвердить учётную запись.