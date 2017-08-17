День за днём с «Арктик-ТВ»17.08.17 19:30
Мурманчане и жители региона стали чаще обращаться за госуслугами через интернет
С начала года Фонд социального страхования ответил на 28 тысяч электронных обращений. Самой востребованной оказалась услуга по приёму ежеквартального финансового расчёта. Всего же отделение Фонда предоставляет 18 видов госуслуг в электронном виде.
Отправить запрос, узнать перечень необходимых документов или контактные сведения о работе подразделений можно через «Единый портал госуслуг». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, а после автоматической проверки данных подтвердить учётную запись.
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-Нам интересно Ваше мнение11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 459 человек
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Антонина
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Молодцы ребята из полиции!
Павел К
17.08.17 12:14
как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы
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