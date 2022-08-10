Мурманчане идут на запах – в городе работает ярмарка морепродуктов «Икра и рыба Камчатская»

Ни для кого не секрет, что морепродукты – предмет гордости северян. Жители региона самые настоящие рыбные гурманы, поэтому ярмарка «Икра и рыба Камчатская» вновь приехала в столицу Заполярья и предлагает посетителям огромный выбор дальневосточной рыбной продукции.

Хотите наесться рыбки вдоволь? Приезжайте в Мурманск, а заодно и попадёте на традиционную ярмарку морепродуктов «Икра и рыба Камчатская».

Ни для кого не секрет, что морепродукты – предмет гордости северян. Жители региона самые настоящие рыбные гурманы, поэтому ярмарка «Икра и рыба Камчатская» вновь приехала в столицу Заполярья и предлагает посетителям огромный выбор дальневосточной рыбной продукции.

Почётное место на ярмарке отведено королеве морских лакомств – красной зернистой икре. Она наполнит организм железом, йодом и калием. В своём составе не имеет красителей и консервантов, только соль 5% от общего объёма.

Уже более 15 лет на Кольском проспекте, 51 северяне и гости Мурманска могут побаловаться дальневосточными деликатесами. Покупателей ждёт огромный выбор рыбы и морепродуктов. Особым спросом у северян пользуется наисвежайшая красная икра, белорыбица, чавыча, палтус и кижуч. Также в ассортименте есть белуга, нерка, омуль, и конечно, наисвежайшая крупнозернистая красная икра, которая богата витаминами А, С, Д и фолиевой кислотой.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» работает в рамках летней ярмарки «Медовый спас» для северян с 10 по 14 августа включительно. Она располагается в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольском, 51.

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