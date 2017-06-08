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День за днём с «Арктик-ТВ»08.06.17 19:30

Мурманчане исполнят Гимн России на главной площади города-героя

12 июня вся страна отмечает День России. Напомним, этот праздник отмечается ежегодно с 1992 года в День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. День России - официальный выходной, во время которого проводятся массовые гуляния и мероприятия патриотической направленности. Не остался в стороне и Мурманск.

Сегодня в  Центре патриотического воспитания молодёжи атлетического вида юноши тренируются в поднятии гири. Девушки и мальчишки помладше в камуфляжной форме отрабатывают приёмы рукопашного боя. Такие занятия здесь проводятся практически ежедневно. Ребята укрепляют дух и тело, а заодно и готовятся к армейской службе.

- Ребята активно занимаются допризывной подготовкой,  - рассказывает Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке администрации г.Мурманска. - У нас хорошие шефские связи с региональным Управлением ФСИН России, их отряд спецназа является партнёром нашего центра, часто принимает участие в наших мероприятиях.

12 июня девушки и юноши из Центра патриотического воспитания примут участие в молодёжной программе Дня России. Состоится она в стороне от основной площадки праздничных мероприятий -  в сквере на улице Ленинградская. А на площади Пять Углов в это время состоится большой гала-концерт.

- В концертной программе будут участвовать художественные коллективы Колы, Североморска, Мурманска, - рассказывает Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска. –Здесь же будет размещена палатка для караоке, куда можно будет зайти и попеть песни. Затем будут работать молодёжные площадки, на которых будут разрисовывать лица желающих, будет проводится  специальный конкурс пазлов. В 16.30 будет коллективное исполнение Гимна Российской Федерации.

Народные гуляния стартуют 12 июня в 11 утра на площади Пяти Углов. Молодёжная интерактивная площадка заработает в сквере на Ленинградской ровно в полдень. Культурные, спортивные и патриотические мероприятия завершатся в 17.30 праздничной дискотекой.

 

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