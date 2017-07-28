Мурманчане используют на все 100% летние деньки
Лето – это маленькая жизнь, говорится в известной песне. В Мурманске этот праздник длился всю неделю. Хорошая погода, улыбки и счастливые лица ребятни… Корреспонденты «Арктик-ТВ» тоже вышли на улицы города и спросили у северян, что делать тем, кто остался на лето в Мурманске.
- Можно на велосипеде кататься, на самокате, бегать и играть.
- Можно ещё отдыхать.
- В Мурманске можно летом наслаждаться солнечными деньками, которые можно по пальцам пересчитать. В такие дни мы постоянно загорали на Семёновском озере.
- Можно кататься, можно купаться.
- Гулять и работать. Мне предстоит всё лето работать.
- Была месяц на юге, соскучилась. Мурманск люблю и обожаю!
- Можно гулять с ребёнком. Можно гулять по парку, загорать на Семёновском озере, можно даже покупаться.