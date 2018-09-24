Мурманчане «летают» от радости на улице Сафонова

Улица Сафонова заметно преобразилась, дворовая территория стала комфортней и для пешеходов, и для автолюбителей. Изменения произошли благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды».

На территории рядом с домами №№ 45 и 46 теперь лежит свежий асфальт, по которому удобно передвигаться и автомобилистам, и пешеходам. Теперь местным жителям не приходиться перепрыгивать через ямы и лужи, которые раньше здесь были настоящим бедствием.

- У нас тротуары и дороги заасфальтировали, нам бордюр сделали, нам забор доделывают, нам детскую площадку обновляют, - рассказывает об изменениях этого лета Алла Чуйкина, председатель совета дома. - Жильцы довольны, мы летаем.

Но работы по благоустройству ещё продолжаются, совсем скоро здесь установят горку и качели для малышей, а на новых газонах летом вырастет специально посеянная трава. Об озеленении этого участка думали в первую очередь, поэтому все деревья сохранили.

- Значение программы «Формирование комфортной городской среды» очень для горожан трудно переоценить. Та помощь, которую оказывает федеральный бюджет, городской бюджет по ремонту дворовых территорий очень важна, потому что самим жильцам потянуть её очень тяжело, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году будет отремонтировано 14 дворовых территорий в разных округах города. Кроме того, обновляются и общественные зоны: продолжается благоустройство территории возле Семёновского озера, закончено строительство сквера на улице Шабалина.