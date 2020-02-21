Мурманчане любят поздравлять друг друга с Днём святого Валентина – мы вошли в топ-10

Жители Мурманска чаще чем жители других городов поздравляли своих близких с Днём святого Валентина. Такой необычный рейтинг составило digital-агентство «Интериум».

Столица Заполярья вошла в топ-10 населенных пунктов, жители которых отмечали День святого Валентина. Рейтинг составлен на основе анализа поздравлений в социальных сетях.

Первое место в перечне заняла Анапа. Второе место – у Челябинска, на третьей строчке расположился Великий Новгород. Наряду со столицей Заполярья, самыми любвеобильными в соцсетях городами признаны Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Геленджик и Псков.