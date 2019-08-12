Мурманчане минутой молчания почтили память 118-ти моряков-подводников

Сторонники партии КПРФ почтили память 118-ти погибших подводников, придя сегодня около мемориального комплекса «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время».

19 лет назад Россию, а в особенности Мурманскую область, потрясла страшная трагедия: во время летних учений произошёл взрыв на подводной лодке «Курск». Погибли все члены экипажа - 118 моряков-подводников.

«Первой реакцией было, что этого вообще не может быть, - рассказывает Михаил Антропов, член фракции КПРФ в Мурманской областной Думе. - Мы привыкли к тому, что наш флот самый боеспособный, самый готовый. И когда на собственном полигоне, на глубине меньше длины самой лодки, гибнет весь экипаж, то это ужасно. …До сих пор идут разговоры, разные пересуды, разные версии вокруг этой страшной трагедии».

Мурманские коммунисты помнят этот страшный день и каждый год собираются у рубки «Курска», чтобы почтить память погибшего экипажа.

«Сегодня во всех городах Мурманской области проходят поминальные мероприятия. Я думаю, это долг каждого горожанина, каждого жителя Мурманской области почтить память 118-ти человек, погибших на подводной лодке «Курск», - сказал Артём Кузмин, координатор общественного движения «Городской комитет развития».

В скорбный для России день из уст участников мероприятия вновь прозвучали имена погибших в мирное время подводников, память которых почтили минутой молчания.