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День за днём с «Арктик-ТВ»09.04.18 19:30

Мурманчане начали продавать… деньги – «Вечёрка» знает, какие

«Такого наплевательства я не видел давно», - так оценил работу управляющих компаний заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков. За последние 10 дней трактора  Управления дорожного хозяйства 26 раз вытаскивали из мурманских дворов машины скорой помощи. О том, почему ситуацию с уборкой снега из дворов и с сосульками на крышах называют страшной, читайте в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».

Приметой нынешней весны стали не только падающие с крыш сосульки, но и «слетевшие» с высоты рабочие. За последние дни в Мурманске произошло два таких ЧП. Журналисты «Вечёрки» попытались разобраться в причинах драматичных происшествий. Кто же виноват и что делать?

Мурманчане начали продавать… деньги. Оказывается, среди купюр есть такие, стоимость которых способна многократно превысить номинал. За бумажные купюры с красивыми номерами увлеченные коллекционеры готовы платить немалые деньги. А вот за какие именно и сколько? Ответ на этот вопрос можно узнать из сегодняшнего номера «Вечернего Мурманска».

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27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 406 человек
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Последние комментарии

Ваня
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петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
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