Мурманчане начали продавать… деньги – «Вечёрка» знает, какие

«Такого наплевательства я не видел давно», - так оценил работу управляющих компаний заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков. За последние 10 дней трактора Управления дорожного хозяйства 26 раз вытаскивали из мурманских дворов машины скорой помощи. О том, почему ситуацию с уборкой снега из дворов и с сосульками на крышах называют страшной, читайте в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».

Приметой нынешней весны стали не только падающие с крыш сосульки, но и «слетевшие» с высоты рабочие. За последние дни в Мурманске произошло два таких ЧП. Журналисты «Вечёрки» попытались разобраться в причинах драматичных происшествий. Кто же виноват и что делать?

Мурманчане начали продавать… деньги. Оказывается, среди купюр есть такие, стоимость которых способна многократно превысить номинал. За бумажные купюры с красивыми номерами увлеченные коллекционеры готовы платить немалые деньги. А вот за какие именно и сколько? Ответ на этот вопрос можно узнать из сегодняшнего номера «Вечернего Мурманска».