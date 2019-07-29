Мурманчане надеются на поддержку общественности

В подъездах 40 лет не делали ремонт, а во дворе на дорогах больше ям, чем асфальта. Жильцы многоквартирного дома по адресу: г. Мурманск, улица Аскольдовцев, 25 обратились за помощью в редакцию телеканала «Артик-ТВ».

Незакрепленные перила, самодельные кривые скамейки, кое-где присыпанные щебенкой ямы – большинство жителей дома № 25 по улице Аскольдовцев исправно платят по счетам за коммунальные услуги, однако ремонта ни во дворе, ни в подъездах не видят. Собственники квартир обратились за помощью в редакцию телеканала.

«Я тут около 40 лет живу, - рассказывает Владимир Корякин, местный житель. – За это время сами тут потихоньку на нашем этаже покрасил лестницы. А тут были протечки года три, наверное, потом нас на кухне полило. Пришли сейчас замазали. Вроде, не течет, но страх смотреть на потолок».

В надписях на стенах подъезда присутствуют даты, например, 2002 год, значит, уже, как минимум, 17 лет ремонта здесь не было. Но плачевный внешний вид - не единственная проблема. Например, на силовой кабель, протянутый под потолком, попала вода, что привело к замыканию. С тех пор света в подъезде попросту нет. Местные жители готовятся к зиме - запасаются фонариками, чтобы не переломать ноги в своём же подъезде. Во дворе ситуация не лучше.

«А зимой всяко бывает: пройдет машина, а дворника нет, вот протопчем себе дорогу», - рассказывают горемыки.

Удивительно, но существует ГОСТ для ям. Согласно документу 1993 года, на дорогах допустимо наличие просадок и выбоин, предельные размеры которых не превышают по ширине – 60 см и глубине – 5 см. Общественники Артём Кузьмин и Татьяна Ковалева, вооружившись рулеткой, решили проверить, какая глубина и ширина ям во дворе на улице Аскольдовцев.

«Такого не должно быть, - говорит Артём Кузьмин, общественник. – Мы столкнулись с такой проблемой, что ямы во дворе достигают глубины 11, а то и 18 сантиметров, то есть здесь элементарно люди с коляской выйти не могут погулять».

Ямы даже такому нелепому ГОСТу никак не соответствуют. Ширина выбоин достигает 1,5 метра, чтобы перепрыгнуть такую, нужно иметь хорошую физическую подготовку, но только вот такому легкоатлетическому тренажеру в своём дворе жильцы не рады.

«В этом дворе и в соседнем не было луж и я видела эти ямы, но, когда я здесь проходила, то два раза подвернула ногу, - рассказывает Татьяна Ковалева, общественник. – Я не представляю, как ходят бабушки по этим колдобинам».

Жители дома решили больше не пытаться ремонтировать и «латать» дом самостоятельно, а совместно с общественниками написать коллективное обращение в управляющую организацию.

Наш телеканал будет следить за развитием событий.