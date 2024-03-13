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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.24 19:30

Мурманчане намерены принять активное участие в выборах Президента России

Совсем скоро начнётся трёхдневный период голосования за кандидата в Президенты России. Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у земляков, почему же люди ходят на выборы.

– Пойдёте на выборы?

– Да. Всегда интересно что-то поменять в своей жизни.

- Во-первых, это мой гражданский долг. Живу долго, мне 75 лет, поэтому всегда хожу на выборы. Это наша жизнь.

– Да, надо поддержать свой народ.

– Пойдем обязательно. Это выборы, поэтому нужно голосовать обязательно за нашего президента.

– Каждый должен сделать свой выбор.

- Обязательно. Гражданский долг надо исполнить.

– Конечно, пойдём.

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