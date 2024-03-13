Мурманчане намерены принять активное участие в выборах Президента России

Совсем скоро начнётся трёхдневный период голосования за кандидата в Президенты России. Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у земляков, почему же люди ходят на выборы.

– Пойдёте на выборы?

– Да. Всегда интересно что-то поменять в своей жизни.

- Во-первых, это мой гражданский долг. Живу долго, мне 75 лет, поэтому всегда хожу на выборы. Это наша жизнь.

– Да, надо поддержать свой народ.

– Пойдем обязательно. Это выборы, поэтому нужно голосовать обязательно за нашего президента.

– Каждый должен сделать свой выбор.

- Обязательно. Гражданский долг надо исполнить.

– Конечно, пойдём.