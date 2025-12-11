Мурманчане написали «Рублёвский» диктант

Проверяли в нём не грамматику, а знания о великом иконописце Андрее Рублёве.

Иконописца Андрея Рублёва по праву называют одним из те, кто изменил представления о русском искусстве. Икона «Троица», которая известна каждому школьнику, получила всемирное признание и уважение. Она стала одним из образов, как должна строиться иконопись.

В стенах Мурманской областной научной библиотеки – создателей «Рублёвского диктанта» собрались любители истории и живописи, чтобы проверить свои знания о творчестве и жизни Андрея Рублёва. В этот раз диктант вышел на новый уровень.

Если в прошлом году это была пробная акция, то теперь диктант проводят на 52 площадках по всей России.

В этом году отмечается 665-летие со дня рождения величайшего русского иконописца. Для участников диктанта подготовили 20 вопросов, составленных при участии искусствоведов и культурологов двух крупнейших музеев России, специалистов областной научной библиотеки и Мурманской епархии.

Преподобный Андрей Рублёв – первый художник, причисленный к лику православных святых. Он создал собственную иконописную школу, а его «Троица» входит в число шедевров мирового искусства.

Для многих диктант – повод по-новому взглянуть на знакомые с детства образы, которые являются вершиной русской духовной культуры.

Имена отличников диктанта станут известны уже в конце декабря.