Мурманчане настроены голосовать за поправки в Конституцию!

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны состоится 1 июля. Будут приняты все противоэпидемические меры: участников обеспечат средствами индивидуальной защиты и даже индивидуальными ручками. Проголосовать можно будет и у себя дома, подав заявку заранее.

Корреспонденты «Арктик-ТВ» выяснили у мурманчан, какие поправки важны для них, намерены ли они прийти на избирательные участки. Вот какой срез получился:

- Мы, выросшие в Советском Союзе, для нас нет альтернативы, пусть рулит.

- Все пойдут.

- Я буду против голосовать.

- Для меня самая главная поправка – это о здоровье детей и финансовые проблемы.