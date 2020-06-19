День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.06.20 19:30
Мурманчане настроены голосовать за поправки в Конституцию!
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны состоится 1 июля. Будут приняты все противоэпидемические меры: участников обеспечат средствами индивидуальной защиты и даже индивидуальными ручками. Проголосовать можно будет и у себя дома, подав заявку заранее.
Корреспонденты «Арктик-ТВ» выяснили у мурманчан, какие поправки важны для них, намерены ли они прийти на избирательные участки. Вот какой срез получился:
- Мы, выросшие в Советском Союзе, для нас нет альтернативы, пусть рулит.
- Все пойдут.
- Я буду против голосовать.
- Для меня самая главная поправка – это о здоровье детей и финансовые проблемы.
Комментарии
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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