День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.20 19:30
Мурманчане не боятся брать кредиты, когда им они нужны
Сегодня на лентах информагентств появились заголовки, говорящие об улучшении кредитного здоровья россиян. Это значит, что стало меньше «плохих» заёмщиков, которые допускают просрочки или вовсе не могут вернуть деньги банкам. Корреспонденты редакции «Арктик-ТВ» узнали о кредитном самочувствии мурманчан, спросив их, брали ли они когда-нибудь кредиты?
- Нет! Никогда не брала. Муж рано умер, детей воспитывала одна.
- Нет. У меня и так достаточно денег.
- Нет. Это, по моему, долговая яма.
- На телевизор брали, на машину…
- На текущие нужды брали, а с коллекторами не сталкивались.
- Коллекторы мне звонят, а я говорю, что я не тот человек. Просят передать, говорю «О’кей». Даже клеили угрожающие записки.
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