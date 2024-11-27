Мурманчане не поддержали выводы сайта «Грамота.ру»

«Вайб», «скуф» и «прилёт» - слова 2024-го, по мнению сайта «Грамота.ру». Всего в конкурсе специалисты рассмотрели более 400 слов. Эксперты-филологи оценили 11 из них, вошедших в шорт-лист.

«Прилёт» набрал 124 голоса, «скуф» — 229 голосов, «вайб» — 256.

Журналисты «Арктик-ТВ» спросили и мурманчан, какое слово в 2024 году встречалось им чаще всего, какое слово, по их мнению, захватило текущий год?

Срез мнений получился пёстрый:

- В принципе, статистика очень оправданная. Весь год на слуху были эти слова. Согласен, надо за современный сленг выступать. Вайб и скуф, да! Стопроцентов.

- Семья. Год семьи объявлен был.

- У меня маленький ребёнок. Как-то символично стало в этом году даже, что Год семьи. Семья – это основное в этом году.

- Я не считаю, что слово скуф является сленгом 2024 года.

- Наверное, это слово «ограничения». Часто его слишком слышу, жалуются друзья.

- Атмосфера. У меня такой круг лиц, общение. Со словом «атмосфера» у меня ассоциируется этот год.

- У меня семья только ассоциируется, потому что у меня на первом месте семья, близкие сейчас. И учеба, к сожалению…