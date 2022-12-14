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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.22 19:30

Мурманчане, не спешите выходить на каток на Ивановском ручье!

Сейчас толщина льда по всей площади Ивановского ручья составляет 25-28 см. Официальное открытие запланирована на 24 декабря, к этому моменту толщина ледового покрытия должна составлять минимум 30 см по всему периметру. Этого достаточно, чтобы выдержать даже несколько легковых автомобилей.

Ранее мы рассказывали про спортивный комплекс «Снежинка», где совсем недавно появился первый в Мурманске каток на ручье. Сотрудники МЧС проверили прочность льда, а какое решение принято, смотрите в нашем сюжете.

Ледовые дорожки общей длиной 700 метров проложили на естественном водоёме – Ивановском ручье, распложенном на территории спорткомплекса «Снежинка». До официального открытия катка остались считанные дни. Особое внимание уделяют правилам безопасности, в частности, замерам толщины ледяного полотна.

Виктор Дайнеко, руководитель инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «От массового выхода на лёд просим воздержаться во избежание несчастных случаев. Просим граждан города Мурманска и гостей подождать окончания монтажа всех конструкций и официального открытия данного катка».

По словам специалистов экстренного ведомства, в выходные, чтобы погулять и покататься на коньках, здесь собирается большое число людей, но сотрудники ГИМС и организаторы рекомендуют набраться терпения, так как пока на первом в городе катке на водоёме ведётся подготовка.

Даниил Болбуков, начальник отдела МАУ «Центр «Стратегия»: «Здесь делаются штробы, здесь прокладываются кабеля, поэтому катание на этом льду, возможно, вызовет травмы у приходящих людей. Просим воздержаться мурманчан от выхода на лёд до его официального открытия».

Сейчас толщина льда по всей площади Ивановского ручья составляет 25-28 см. Официальное открытие запланирована на 24 декабря, к этому моменту толщина ледового покрытия должна составлять минимум 30 см по всему периметру. Этого достаточно, чтобы выдержать даже несколько легковых автомобилей.

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