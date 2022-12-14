Мурманчане, не спешите выходить на каток на Ивановском ручье!
Ранее мы рассказывали про спортивный комплекс «Снежинка», где совсем недавно появился первый в Мурманске каток на ручье. Сотрудники МЧС проверили прочность льда, а какое решение принято, смотрите в нашем сюжете.
Ледовые дорожки общей длиной 700 метров проложили на естественном водоёме – Ивановском ручье, распложенном на территории спорткомплекса «Снежинка». До официального открытия катка остались считанные дни. Особое внимание уделяют правилам безопасности, в частности, замерам толщины ледяного полотна.
Виктор Дайнеко, руководитель инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «От массового выхода на лёд просим воздержаться во избежание несчастных случаев. Просим граждан города Мурманска и гостей подождать окончания монтажа всех конструкций и официального открытия данного катка».
По словам специалистов экстренного ведомства, в выходные, чтобы погулять и покататься на коньках, здесь собирается большое число людей, но сотрудники ГИМС и организаторы рекомендуют набраться терпения, так как пока на первом в городе катке на водоёме ведётся подготовка.
Даниил Болбуков, начальник отдела МАУ «Центр «Стратегия»: «Здесь делаются штробы, здесь прокладываются кабеля, поэтому катание на этом льду, возможно, вызовет травмы у приходящих людей. Просим воздержаться мурманчан от выхода на лёд до его официального открытия».
Сейчас толщина льда по всей площади Ивановского ручья составляет 25-28 см. Официальное открытие запланирована на 24 декабря, к этому моменту толщина ледового покрытия должна составлять минимум 30 см по всему периметру. Этого достаточно, чтобы выдержать даже несколько легковых автомобилей.