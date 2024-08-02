Мурманчане не возражают против водных процедур в День ВДВ
После Великой Отечественной войны начали полностью окунаться в водоёмах, а позже, с появлением ВДВ, и в городских фонтанах.
Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у земляков, а как они относятся к такому ритуалу?
- У каждой службы свои традиции. Нормально мы относимся.
- Служите, будьте честными… А мы всегда с вами.
- Хорошая традиция закаляться, для организма полезна.
- Это уже отошло … Культурно человек должен отдыхать.
- Желаю, кончено, здоровья… А купаться не надо.
- Мне кажется, что эта традиция давно прошла.
- Я думаю, что они имеют право… Эта традиция меня не мозолит.
- Поздравляю всех, чтобы всё было хорошо!
- Поздравляю с праздником, всего лучшего желаю!
- Всех десантников поздравляю с праздником!
- Я поздравляю всех ребят, мужиков. … Желаю всем вернуться домой.