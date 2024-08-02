Мурманчане не возражают против водных процедур в День ВДВ

Купаться в фонтанах в День ВДВ - наиболее яркая традиция десантников. Покровителем воздушно-десантных войск считается Пророк Илья. Издавна в дань уважения святому и для своей защиты военные умывались в родниковой воде.

После Великой Отечественной войны начали полностью окунаться в водоёмах, а позже, с появлением ВДВ, и в городских фонтанах.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у земляков, а как они относятся к такому ритуалу?

- У каждой службы свои традиции. Нормально мы относимся.

- Служите, будьте честными… А мы всегда с вами.

- Хорошая традиция закаляться, для организма полезна.

- Это уже отошло … Культурно человек должен отдыхать.

- Желаю, кончено, здоровья… А купаться не надо.

- Мне кажется, что эта традиция давно прошла.

- Я думаю, что они имеют право… Эта традиция меня не мозолит.

- Поздравляю всех, чтобы всё было хорошо!

- Поздравляю с праздником, всего лучшего желаю!

- Всех десантников поздравляю с праздником!

- Я поздравляю всех ребят, мужиков. … Желаю всем вернуться домой.