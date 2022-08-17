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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.22 19:30

Мурманчане не знают, кто у них мэр и что он сделал за пять месяцев

Почти 5 месяцев на посту главы муниципального образования Мурманск значится Игорь Морарь. Знают ли его мурманчане и какие топ-5 дел им сделаны за 5 месяцев работы? Редакция «Арктик-ТВ» поинтересовалась у земляков на улицах города. Получился необычный срез оценок: - Не слышал.

Почти 5 месяцев на посту главы муниципального образования Мурманск значится Игорь Морарь. Знают ли его мурманчане и какие топ-5 дел им сделаны за 5 месяцев работы? Редакция «Арктик-ТВ» поинтересовалась у земляков на улицах города. Получился необычный срез оценок:

- Не слышал.

- Игорь Морарь, Игорь Николаевич? Не слышал.

- Игорь Морарь, глава города, знаете такого?

- Видела по телевизору.

- Скажите топ-5 дел, которые он сделал дня города?

- Ой, не в курсе этих всех новостей: кто, чего. Ну, дороги кто-то там чего-то ремонтируют.

- Он уже полгода у власти, что-то слышали?

- А не год? Ну, читала, ну ничего не осталось. Ну, наверно у него есть инструкция служебная, что он обязан делать, то и должен делать.

- Как в целом оцениваете работу Игоря Морарь?

- Никак.

- Игорь Морарь, знаете главу города?

- Слышал конечно.

- Топ-5 заслуг его для города можете назвать?

- Я практически даже не интересуюсь им.

- Почему не интересуетесь?

- Да, как-то не очень.

- Не очень, что именно не очень?

- Ну, смотрю наши новости, полезного ничего не говорят. Только хвастаются, что детские площадки делают, хотя это входит в их обязанности. Зачем это надо? Лучше бы смотрели за жизнью горожан.

- А что именно Вам хотелось бы видеть?

- Ой, тяжело сказать, у меня в голове другое. Не могу вам сказать.

- Игорь Николаевич у Вас не на слуху? Вы не знаете такого человека или знаете?

- Почему! Знаю, многих слышал. Ну, они у нас меняются постоянно, не могу сказать Вам, кто из них более хороший.

- Какими-то делами он для Вас запомнился или нет?

- Мне вот запомнился Найденов. Вот это хороший человек, вот этот много сделал для города. И отец, и сын его. А вот эти ребята, я считаю, временщики. Поработали и ушли.

- Морарь, мэр города, назовите топ-5 его заслуг для города?

- Понятия не имею вообще. Я политикой не интересуюсь.

- Элементарно, что сделал для города Игорь Морарь?

- Да я вообще не могу сказать, что он сделал.

- А знаете такого человека?

- Ну, я слышал месяц назад, где-то. Просто читал, что мэром стал и всё. А что сделал, понятия не имею.

- Глава города Игорь Морарь, знаете такого?

- Нет, не знаю.

- Впервые слышу.

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