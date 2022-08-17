Мурманчане не знают, кто у них мэр и что он сделал за пять месяцев
Почти 5 месяцев на посту главы муниципального образования Мурманск значится Игорь Морарь. Знают ли его мурманчане и какие топ-5 дел им сделаны за 5 месяцев работы? Редакция «Арктик-ТВ» поинтересовалась у земляков на улицах города. Получился необычный срез оценок:
- Не слышал.
- Игорь Морарь, Игорь Николаевич? Не слышал.
- Игорь Морарь, глава города, знаете такого?
- Видела по телевизору.
- Скажите топ-5 дел, которые он сделал дня города?
- Ой, не в курсе этих всех новостей: кто, чего. Ну, дороги кто-то там чего-то ремонтируют.
- Он уже полгода у власти, что-то слышали?
- А не год? Ну, читала, ну ничего не осталось. Ну, наверно у него есть инструкция служебная, что он обязан делать, то и должен делать.
- Как в целом оцениваете работу Игоря Морарь?
- Никак.
- Игорь Морарь, знаете главу города?
- Слышал конечно.
- Топ-5 заслуг его для города можете назвать?
- Я практически даже не интересуюсь им.
- Почему не интересуетесь?
- Да, как-то не очень.
- Не очень, что именно не очень?
- Ну, смотрю наши новости, полезного ничего не говорят. Только хвастаются, что детские площадки делают, хотя это входит в их обязанности. Зачем это надо? Лучше бы смотрели за жизнью горожан.
- А что именно Вам хотелось бы видеть?
- Ой, тяжело сказать, у меня в голове другое. Не могу вам сказать.
- Игорь Николаевич у Вас не на слуху? Вы не знаете такого человека или знаете?
- Почему! Знаю, многих слышал. Ну, они у нас меняются постоянно, не могу сказать Вам, кто из них более хороший.
- Какими-то делами он для Вас запомнился или нет?
- Мне вот запомнился Найденов. Вот это хороший человек, вот этот много сделал для города. И отец, и сын его. А вот эти ребята, я считаю, временщики. Поработали и ушли.
- Морарь, мэр города, назовите топ-5 его заслуг для города?
- Понятия не имею вообще. Я политикой не интересуюсь.
- Элементарно, что сделал для города Игорь Морарь?
- Да я вообще не могу сказать, что он сделал.
- А знаете такого человека?
- Ну, я слышал месяц назад, где-то. Просто читал, что мэром стал и всё. А что сделал, понятия не имею.
- Глава города Игорь Морарь, знаете такого?
- Нет, не знаю.
- Впервые слышу.