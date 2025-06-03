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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.25 19:30

Мурманчане о проекте «Формирование комфортной городской среды»: «Жизнь прекрасна, всё хорошо. Если честно, хороший губернатор у нас»

В Мурманской области во Всероссийском голосовании по объектам благоустройства приняли участие уже более 50 тысяч человек. Активность северян позволила улучшить 91 пространство и 157 общественных территорий. В этом году до 12 июня онлайн через портал «Госуслуги» можно также выбрать одну из площадок – улицу Воровского или площадь перед ДЦ «Меридиан».

Впечатлениями об уже проделанной работе по преображению города с журналистами «Арктик-ТВ» поделились мурманчане:

- Чище стало, очень парки все красивые у нас теперь. Посмотрите на наш Театральный - теперь, там цветы сажают.

- Я, например, замечаю, что поликлиники стали очень ухоженные, везде сделан ремонт… Я сегодня проезжала по работе, очень чисто всё, красиво, врачи очень доброжелательные. Мне очень нравится ваш город. Активный. Несмотря на то что наш регион - не центр страны, но очень хороший город, мне нравится.

- Мне нравится около Семёновского озера сквер, потом на улице Мира, организовали прогулочную зону у озера Большое. Мне нравится, я там живу, мы часто ходим туда гулять.

- Улучшения в городе, конечно, есть. Мне нравится иллюминация в городе, праздничное оформление. Могу сказать, что это лучше даже, чем в других городах, которых я была на праздниках.

- У нас всё поменялось кардинально! Смотрите, какой у нас стал красивый проспект Ленина. Что касается моего дома, то он просто преобразился.

- Всё строится, порядок наводится, детские площадки делаются. Жизнь прекрасна, всё хорошо. Если честно, хороший губернатор у нас.

Комментарии

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Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
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Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
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Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
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