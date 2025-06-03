Мурманчане о проекте «Формирование комфортной городской среды»: «Жизнь прекрасна, всё хорошо. Если честно, хороший губернатор у нас»
Впечатлениями об уже проделанной работе по преображению города с журналистами «Арктик-ТВ» поделились мурманчане:
- Чище стало, очень парки все красивые у нас теперь. Посмотрите на наш Театральный - теперь, там цветы сажают.
- Я, например, замечаю, что поликлиники стали очень ухоженные, везде сделан ремонт… Я сегодня проезжала по работе, очень чисто всё, красиво, врачи очень доброжелательные. Мне очень нравится ваш город. Активный. Несмотря на то что наш регион - не центр страны, но очень хороший город, мне нравится.
- Мне нравится около Семёновского озера сквер, потом на улице Мира, организовали прогулочную зону у озера Большое. Мне нравится, я там живу, мы часто ходим туда гулять.
- Улучшения в городе, конечно, есть. Мне нравится иллюминация в городе, праздничное оформление. Могу сказать, что это лучше даже, чем в других городах, которых я была на праздниках.
- У нас всё поменялось кардинально! Смотрите, какой у нас стал красивый проспект Ленина. Что касается моего дома, то он просто преобразился.
- Всё строится, порядок наводится, детские площадки делаются. Жизнь прекрасна, всё хорошо. Если честно, хороший губернатор у нас.