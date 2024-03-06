Мурманчане одобряют трёхдневное проведение выборов Президента России

Времени до выборов Президента РФ всё меньше, поэтому съёмочная группа «Арктик-ТВ» поинтересовалась у жителей города, знают ли они, что голосование проходит три дня и как они к этому относятся.

- Положительно. Голосовать пойду обязательно! Даже домой не хочу, чтобы приходили, просто ради прогулки и ради своего удовольствия на выборы схожу.

- Спокойно отношусь. Я схожу, как обычно, на участок на свой, проголосую. Хотя кому-то может удобнее в онлайне, особенно молодёжи.

- Нормально, потому что не все могу в один день пройти.

- Я думаю, что это удобно будет, наверное. Не все люди могут в один день пройти. Но думаю, что это будет удобно.

- Удобно. У кого-то время занято, кто-то на работе. Здесь больше времени и подумать, и найти время пойти проголосовать.

- Я об этом не думала, честно говоря. Удобен, наверное, потому что у людей могут быть дела в определённый день.

- Я думаю, что удобно, потому что многие могут быть заняты. Для тех, кто занят, удобно.

- Удобно, я надеюсь, что все проголосуют.