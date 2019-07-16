Мурманчане определились со спортивными площадками

Новые детские городки и спортивные комплексы под открытым небом появятся в заполярной столице. Места, где разместят будущие площадки, определяют сами жители. Мурманчане решили, что новые спортивные комплексы нужны в сквере в мкр.Росляково, в районе дома № 31 по улице Шабалина и в районе 40-го дома по улице Свердлова.

Сейчас начались подготовительные работы для установки объектов. Контролировать качество всех этапов работ вместе со специалистами будут инициативные мурманчане.

Городки рассчитаны на ребят разного возраста. Для малышей установят качели, а для взрослых – тренажёры, чтобы заниматься воркаутом.