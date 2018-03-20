Мурманчане осваивают возможности электронных библиотек

В Мурманской областной научной библиотеке на региональный тематический семинар «Электронные ресурсы и информационные сервисы в библиотеках» собрались представители из разных уголков региона.

В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы создания и использования электронных информационных ресурсов в библиотечной деятельности. Первый день был посвящён проблемам использования и доступа к ресурсам Национальной электронной и Президентской библиотек, а также возможностям электронных библиотек «ЛитРес» и «Global F5». Также специалисты приняли участие в круглом столе и поделились своим опытом работы в данном направлении. Второй день семинара посвящён вопросам формирования и технической поддержки Сводного электронного каталога библиотек Мурманской области. В рамках мероприятия также состоялся круглый стол с целью обмена профессиональным опытом. Особенно полезно мероприятие стало для специалистов библиотек, формирующих электронные каталоги.

- Мы познакомили специалистов муниципальных библиотек Мурманской области с электронными сервисами, которые они могут предложить своим пользователям, - отметила Ирина Конина, заведующая отделом информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки. - В скором времени будет проходить мастер-класс, где мы расскажем, как можно на мероприятиях использовать те или иные приложения на мобильных устройствах.