Мурманчане «открыли» свои сердца для добрых дел

В нашем регионе стартовал проект «Открытые сердца – безграничные возможности». Сегодня прошла специальная акция, которая была направлена на привлечение внимания к вопросам социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В сквере на Ленинградской улице побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Благодаря проекту «Открытые сердца – безграничные возможности» в нашей области стало возможным создание единой площадки, на которой имеющие ограниченные возможности здоровья люди смогут наладить диалог с представителями власти, трудоустроиться и найти реальную поддержку. Под чутким руководством уполномоченного по правам человека в Мурманской области проект будет решать актуальные вопросы, привлекать к проблемам общественное внимание. Несмотря на молодой возраст организаторов, планы у них грандиозные и сегодняшняя акция в сквере на Ленинградской улице - первый шаг на пути к большому будущему.

«Наш бренд, наш логотип, который мы сейчас раскручиваем, мы хотим донести до народа, чтобы у людей он ассоциировался именно с активной социальной и жизненной позициями, проявляющихся в помощи инвалидам», - говорит Алексей Мищенко, организатор проекта «Открытые сердца – безграничные возможности».

На акции волонтеры сферы инклюзивного добровольчества и активисты некоторых общественных организаций провели флешмоб, запустив в небо десятки шаров с заранее написанными на них пожеланиями. Участниками перфоманса стали неравнодушные мурманчане и представители всех общественных организаций, работающих с инвалидами.

«Я считаю, что наша сила – в единстве. Ребята креативные, молодые, у них много желаний и стремлений. Думаю, что если мы будем сотрудничать – это вообще класс, - говорит Рита Абдурахманова, председатель Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга». - Ребята были у нас в гостях, узнали, какими проектами мы занимаемся. Они сегодня помогли привезти инвалидов сюда, и я считаю, что это супер!»

Вопрос эффективной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья сложен, но найти на него ответ можно. Главное, чтобы общество знало о том, насколько это нелегко и сколько сил уходит на то, чтобы помочь тем, кому это действительно необходимо.