Мурманчане открывают свои сердца добрым делам и любви

День святого Валентина – отличный повод открыть своё сердце новым чувствам и подарить любовь и заботу тем, кто в ней нуждается. Объединение молодёжных центров и клубов взяло на себя организацию самого романтического вечера в году. Акцию, посвящённую Дню святого Валентина назвали «Открой своё сердце».

Признаться в чувствах голубой норке или даже сосиске. А почему бы и нет? Валентинка всё стерпит, а влюбленные поймут. Идею создания такой своеобразной гирлянды поддержали все гости акции «Открой своё сердце», которая призывает северян вспомнить романтические моменты из своей жизни, задуматься о том, как важно, чтобы родные и близкие были рядом, подумать о том, что же такое любовь.

И всё же понятие любви многогранно, а в каком-то смысле даже бесконечно. Дарить её можно не только близким и родным. Делиться своей теплотой и заботой необходимо и с теми, с кем лично не свела судьба. Однако эти люди могут нуждаться в помощи. Поэтому празднование Дня святого Валентина объединили с благотворительной акцией «Помоги спасти жизнь ребёнку». С 2012 года мурманчане при помощи специальных боксов «Добрые сердца» учувствуют в сборе денежных средств на лечение детей с тяжёлыми недугами.

- Наше мероприятие нацелено на то, чтобы молодёжь поняла, что такое любовь. Мы хотим приобщить их к добру, заботе. Это цель акции, - пояснила Татьяна Печкарёва, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делами молодёжи администрации г.Мурманска.

Каждый желающий может принять участие в акции и помочь спасти жизнь ребёнку. За всё время существования боксов жители Заполярья собрали более 13 миллионов рублей и этим своим чистосердечным поступком помогли более чем 160 детям.