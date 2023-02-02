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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.23 19:30

Мурманчане отмечают качество и своевременность уборки снега

В рамках плана «На Севере – Жить» был обновлён парк машин Управления дорожного хозяйства. Оценить работу новой техники и качество уборки снега приехали руководители администрации города Мурманска.

Чтобы быстрее очистить улицу от снега, её перекрывают. Так специалисты Управления дорожного хозяйства сделали на этом коротком участке улицы Дзержинского в Мурманске. Большие фронтальные погрузчики, приобретенные в прошлом году в рамках плана «На Севере - Жить», справляются с замерзшими осадками за считанные минуты, снег сразу вывозят на грузовиках.  

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы смогли купить 34 единицы техники для Управления дорожного хозяйства. Это и комбинированные дорожные машины, и роторный очиститель, фронтальные погрузчики. Один из таких фронтальных погрузчиков «АМКОДОР», а это белорусская техника, сейчас работает на этой улице».

Все дворовые участки в городе разные и не везде можно использовать крупную технику. В этом случае на помощь дорожникам приходят маленькие погрузчики. Сначала зимнего периода с городских улиц силами Управления дорожного хозяйства и подрядных организаций вывезено около 150 тысяч кубических метров снега.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «У нас в этом году погода пока в тупик не ставит. Зима не самая снежная, пока у нас только в ноябре было небольшое количество осадков. Декабрь, январь проходим по среднему многолетнему графику, так что наше УДХ с дорожной сетью справляются».

Представители администрации города просят жителей города обращать внимание на предупреждающие знаки при парковке личного транспорта, чтобы автомобили не мешали качеству уборки снега.

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