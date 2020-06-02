Мурманчане отмечают усилия главы региона Андрея Чибиса в наведении порядка в столице Заполярья

Осадков в этом году было аномально много, а значит, и противогололёдной смеси высыпано на магистрали областного центра тоже много. В областном центре городские власти проводят сезонные работы, региональные - контролируют. Представители областного правительства проводят еженедельные объезды территории. В них принимает участие лично губернатор.

Благодаря налаженной работе и контролю, сбоев нет, а с городских магистралей и тротуаров северному ветру совсем скоро сметать будет нечего.

Стоит растаять снегу и выглянуть первому солнышку, как тут же приходит пора уборки города от песка, который честно отслужил зимой. Теперь его нужно собрать, отсортировать и заготовить к следующей зиме - во вторичный хозяйственный оборот.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «До 1 июля мы должны наши улицы очистить от песка. Сейчас идём с опережением, несмотря на то, что снег растаял поздно. На сегодняшние сутки примерно 48% песка вывезено, по нашей оценке».

Оценить объёмы песка в этом году действительно непросто, сыпали его в связи с частыми и обильными осадками много, а как потеплело, часть унес с собой паводок, что-то вывезли вместе со снегом.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Ночью несколько «КамАЗов» песка, днём несколько машин песка. Напомню, что у нас работают пылесосы. И наши, и Мурманского морского торгового порта. Спасибо партнёрам за поддержку, которую мы имеем каждую весну».

Уборку улиц контролирует лично губернатор Андрей Чибис. Результаты видят и горожане: «Очень радостно, что у нас на улицах очень чисто. В центре просто радует глаз чистенькие и без песка улицы. В лицо ничего не летит. Очень замечательно, летнее настроение создает чистота и порядок в нашем городе. Хочется выразить нашему губернатору благодарность за то, что он очень следит за этим».

- Город в этом году заметно чище. Песка гораздо меньше, чем в прошлом году. Мусора тоже меньше стало, заметно, что уборка идёт постоянно.

- В этом году намного чище стало.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Губернатор, правительство области реагируют на сигналы горожан, которые сообщают, где и что плохо. Мы эти сигналы учитываем в плане работы. Во-вторых, проводятся еженедельные объезды членов правительства Мурманской области по наиболее проблемным участкам».

Работает и ежегодно создаваемый оперативный штаб по весенней уборке. Итоги работы каждого дня, в том числе и в цифрах, публикуются на официальном сайте городской администрации.