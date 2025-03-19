Мурманчане отметили 11-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

По итогам референдума, который провели в марте 2014 года, в этот день в Кремле подписали договор, по которому полуостров вновь вошёл в состав нашей страны. Это историческое событие стало символом патриотизма и сплоченности нашей страны.

Праздничный концерт «Крым! Россия! Навсегда!» состоялся в Доме культуры «Первомайский». Творческие коллективы города подготовили яркие танцевальные и вокальные номера.

В 2014 году, когда происходило воссоединение, мурманчане с волнением следили за судьбой Крыма. И сегодня Россия снова творит мировую историю.

Дмитрий Шаповалов, депутат Совета депутатов Мурманска: «Этот момент самоопределения показал, насколько люди, которые в своё время по каким-то причинам были оторваны от нас, вернулись в родную гавань. И те слова, которые говорят люди во всем мире – Россия и Крым - навсегда. Самое главное, что мы вместе. Продолжаем, развиваемся и уверенно идём вперед».

Валерий Якупов, руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции: «Я считаю это очень важным событием и для России, и для нашего народа. Это значимо для единения всех людей нашей страны. И то, что мы отмечаем эту годовщину, показатель того, что у нас народ дружный».

Воссоединение Крыма с Россией – не только радость, но и ответственность. Необходимо беречь чувство единства, укреплять его и передавать детям, внукам, как ценное наследие, уверены участники праздника.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «У нас есть планы на будущее, и они едины как для великой России, так и для всех регионов. И мы эти планы, которые построены, вместе движемся в составе большой и великой нашей страны под названием Россия. И мы помним героическое прошлое Крыма в годы Великой Отечественной войны и в год великой Победы».

В завершении концерта состоялся торжественный митинг.