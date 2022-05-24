Мурманчане отметили 36-й День славянской письменности

Начался праздник с торжественного молебна в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Возродили этот праздник мурманчане Виктор Тимофеев и Виталий Маслов, а произошло это на площади Первоучителей в 1986 году. Чуть позже в знак благодарности от болгарского народа в городе-герое установили копию софийского памятника. Владимир Крупин хорошо помнит события тех лет.

Владимир Крупин, первый лауреат Патриаршеской литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Это были не отдельные дни, а Дни Баренцева моря, которые праздновались каждый год в Мурманске. Это весенний праздник. Виталий Семёнович Маслов один из дней Баренцева моря и посвятил письменности – Дню Кирилла и Мефодия».

Дмитрий Коржов, журналист, писатель, литературный критик: «Кирилл и Мефодий родом из многонационального города Салунь. Неизвестно, кто они были по национальности, но болгары считают их своими, что они болгары. Причём это традиция. Причём этот праздник никогда не был чисто церковным. Это был праздник всей Болгарии».

Одна из запоминающихся частей праздника и своеобразная традиция - костюмированное шествие. Многие школьники стоят у памятника в костюмах исторических и литературных персонажей.

Юлия Дружинская, ученица гимназии №1 г. Мурманска: «У нас все костюмы относятся к истории о полку Игоре. Это история, которую мы должны помнить, русскую литературу, которую мы читаем и определённо просвещать молодёжь».

Светлана Менькина, преподаватель Мурманского педагогического колледжа: «Мне кажется, что в последнее время интерес всё-таки возобновляется и это очень отрадно. Уже надоело многим, я так понимаю, смотреть в экраны гаджетов, хочется всё-таки читать настоящую книгу».

В этом году по инициативе главы Мурманской митрополии Митрофана памятник первоучителям перестал быть безымянным, на монумент установили табличку с названием и алфавитом.