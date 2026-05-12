Мурманчане отметили 81-ю годовщину Победы

Торжества в городе-герое начались с военного парада на площади Пять Углов. По центральному проспекту прошли парадные расчёты. Всего более 600 военнослужащих, в том числе участники специальной военной операции, сотрудники силовых структур и ведомств.

Парад возглавили знаменные группы с Государственным флагом РФ и копией Знамени Победы. Яркий марш вызвал чувство гордости за нашу большую и сильную страну.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дорогие друзья, я поздравляю вас с Днём великой Победы. Вечная память нашим героям, слава народу - победителю. С Днём Победы! Ура!».

В завершении парада дружной колонной продолжил шествие «Бессмертный пол». Северяне прошли со штендерами, на которых изображены их близкие, защищавшие Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Далее праздничные мероприятия продолжились на общественных площадках во всех округах города.

Для всех гостей на морвокзале были организованы экскурсии на большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский». Это редкий шанс прикоснуться к истории и мощи российского флота. Корабль спущен на воду в 1977 году, а в 2001-м его назвали в честь Героя России Александра Отраковского, который возглавлял береговые войска Северного флота, трагически ушёл из жизни в Чечне.

Внутри корабля работала выставка, на который гости знакомились с силой и мощью российской армии, видели экспонаты времён Великой Отечественной войны и современных сражений. Каждый желающий мог примерить на себя скафандр водолаза, позвонить по спецтелефону или отправить сообщение азбукой Морзе.