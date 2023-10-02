Мурманчане отметили День воссоединения с землями Донбасса и Новороссии

В Мурманске большой праздничный концерт в честь этого исторического события организовали в сквере на улице Ленинградской.

Эти выходные стали в нашей стране особенными. Жители России отметили ровно год с момента подписания договоров о принятии в состав нашей страны четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодня, пользуясь случаем, в этот субботний день я от всех органов госвласти Мурманской области поздравляют вас со знаменательным историческим событием – с Днем включения новых регионов в состав РФ. С праздником, дорогие друзья, ура!».

Новая памятная дата установлена недавно отдельным указом Президента России. 30 сентября страна отметила этот праздник впервые.

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Меня переполняет чувство радости, гордости и, глядя на народ, который здесь собирается, удовлетворенности тем, что произошло».

В Мурманске это историческое событие отпраздновали в сквере на улице Ленинградской. Здесь состоялся митинг-концерт, который посетили гости и жители нашего города-героя.

Алена Веко, участница митинга-концерта: «Пришли мы сегодня с моим коллективом Первомайского ДК - это и коллеги, и друзья. Ощущается патриотизм, конечно, в полной мере. Особенно, видя сколько пришло людей, понимаешь, что мы все, скажем, пришли с одной целью в едином порыве. Конечно, гордость, она присутствует за то, что люди это ценят, понимают, верят, что у нас большая страна и мы все вместе».

Валерия Чуприна, участница митинга-концерта: «Настроение отличное. Такое сплочение чувствуется. Мероприятие отличное. Хочется посмотреть на концерт, что здесь будет сегодня».

Комбу Оржак, участник митинга-концерта: «Есть чувство патриотизма и гордости. Действительно, что мы живём в такой большой и необъятной стране. Мы любим свою страну. Поэтому я хочу всех россиян поздравить с праздником – с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии».

По словам специалистов, для жителей новых территорий воссоединение с Россией означает возвращение в нормальное правовое русло, а для нашей страны — восстановление исторической справедливости в борьбе за правду.