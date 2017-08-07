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День за днём с «Арктик-ТВ»07.08.17 19:30

Мурманчане планируют преобразовать свои дворы, присоединившись к федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»

Ухоженность придомовой территории - в руках жильцов. В Мурманске продолжается приём заявок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Он был запущен в 2017 году и уже получил поддержку мурманчан.

С 1 января этого года мурманчане могут самостоятельно принять участие в преобразовании своего двора, решить, как будет выглядеть придомовая территория. Детская площадка, новый асфальт, парковочная зона, палисадники с клумбами, площадки для выгула собак и многое другое - возможно всё. Главное, проявить инициативу и уметь договариваться друг с другом.

Пока коммуникация между соседями даётся не всем. В некоторых дворах жильцы просто не хотят тратить своё время на благоустройство, в других - ведутся ожесточённые споры между владельцами собак, машин, пенсионерами и родителями юных северян. Однако есть и те, кто уже определился.

- Мы были в июне на Ледокольном проезде, где была сформирована первая инициативная группа жильцов. Они уже подготовили все документы, сдали их. Теперь они надеются, что их проект будет включён в программу. Сегодня мы посещаем второй крупный двор, где люди проявили заинтересованность, - рассказывает Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Двор на улице Баумана сегодня особенно многолюден. На небольшой детской площадке проходит собрание квартировладельцев. Конфликтов здесь нет - обсуждение конструктивное. Даже дождь встрече не помеха. Общими усилиями горожане пришли к компромиссу: решили создать условия во дворе для всех категорий жильцов. Но лучшее, конечно, детям. Площадка, расположенная во дворе, уже морально устарела, поэтому родители водят ребят гулять в соседний квартал.

- Нам дали добро не только на детскую площадку, но и разрешили благоустроить территорию близлежащих домов, - рассказывает Светлана Андриянова, житель дома № 57 по улице Баумана. – Например, обновить уличное освещение, заборы.  У нас проблема с парковками машин, поэтому здесь небезопасно для детей. Машины припаркованы, дети выбегают, их не видно. Поэтому хотим обезопасить территорию, оставить один вход. С автолюбителями тоже побеседовали на эту тему.

Присутствуют на собрании и специалисты «Новых форм управления», а также депутаты горсовета. Они выслушали предложения жильцов и объяснили юридические тонкости участия в проекте.

- Теперь жильцы домов должны провести собрание,  юридически всё оформить, - поясняет Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Дальше они должны сделать дизайн-проект, в котором чётко должны быть прописаны  все виды основных работ. А дальше идёт дополнительный список работ по благоустройству. Это те же детские и спортивные площадки, вся инфраструктура, которую они хотят здесь видеть дополнительно.

Жильцам, которые хотят благоустроить свои дворы, уже в 2018 году предстоит серьёзно поработать. К 31 декабря этого года администрация города программу по благоустройству должна  утвердить. На эти цели Мурманску выделили 65 миллионов рублей.

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Последние комментарии

Виталина
07.08.17 13:44
30% пенсионеров - это не есть хорошо для Мурманской области. Что старики делают в условиях Крайнего Севера? Ведь своих огородов фактически нет, гулять негде - сидят и телик смотрят?
Комментарий к новости:Каждый третий житель Мурманской области - пенсионер
Игорь
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KomRad
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