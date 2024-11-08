Мурманчане почтили память погибших членов экипажа траулера «Онега»

28 декабря 2020 года страшная трагедия потрясла россиян - траулер «Онега» затонул в Баренцевом море, на котором находились 19 членов экипажа.

На территории мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время» провели мероприятие, посвящённое памяти погибших моряков.

Рыболовное судно «Онега» затонуло в Баренцевом море вблизи архипелага Новая Земля в декабре 2020 года. В тот момент в воде оказались 19 моряков из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. 17 из них погибли и лишь двоих удалось спасти.

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память наших мужей, сыновей, отцов, братьев и друзей. Этот памятник не просто камень, это место пристанища для душ погибших моряков, у которых нет ни могил, ни крестов. Наши близкие навсегда останутся в наших сердцах, мы будем помнить их каждый день, каждый миг, каждый час.

Для семей членов экипажа в Мурманске есть место, где они могут возложить цветы и почтить их память. В этом году была проведена реконструкция постамента «Якорь». Теперь здесь установлено 30 искусственных волн, символизирующих тёмные воды северных морей. Под ними заложена капсула с морской водой. А на памятном знаке - мемориальные таблички. Обновление постамента провели по инициативе родственников погибших моряков.

Заупокойную литию по усопшим морякам и обряд освящения провёл настоятель храма Спаса на водах протоиерей Андрей Амелин. Священнослужитель напомнил всем пришедшим, что, несмотря на бренность тела, дух человека вечен.

Андрей Амелин, настоятель храма Спаса на водах: «Косая перекладинка на кресте символизирует два пути человечества. Один путь – это работа над собой – жизнь по совести. Это постоянное восхождение в гору. А труд моряка – это постоянное восхождение в гору. Другой путь – это путь скатывания в пропасть. Человек выбирает путь. А Господь приемлет тех, кто желает к Нему прийти. Моряки, в большинстве своём, верующие люди. Отсюда и наша пословица северная: «Кто в море не ходил, тот Богу не маливался».

Родные и близкие членов экипажа траулера «Онега», а также глава города Мурманск Юрий Седречкин возложили к мемориалу цветы в память о погибших в мирное время моряках.

Имена погибших внесены в книги, которые хранятся в мемориальном комплексе «Маяк».