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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.24 19:30

Мурманчане почтили память погибшим за Родину на митинге памяти

Мероприятие состоялось в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Горожане возложили цветы к подножию памятника Анатолию Бредову.

В 1944 году Анатолий Бредов участвовал в Петсамо-Киркенесской операции. Свой подвиг он совершил, когда рядом не осталось сослуживцев, в арсенале патронов, а бойца окружали фашисты. Красноармеец взял гранату и сделал решающий шаг, которым уничтожил наступающих врагов. Юноша получил почётное звание «Герой Советского Союза», но уже посмертно. Чтобы почтить память Бредова и всех участников одной из самых кровопролитных войн дети и взрослые собрались у памятника герою.

Илья Тебеньков, воспитанник мурманского лицея №2: «Я решил сюда прийти, чтобы возложить цветы, отдать честь Анатолию Бредову, потому что он герой. Я благодарен своим предкам за мирное небо над головой, за то что я сейчас могу жить, радоваться жизни».

В преддверии Дня Победы сотни неравнодушных мурманчан почтили память и возложили цветы к памятнику Анатолию Бредову. Такие митинги здесь проходят ежегодно.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Я ещё будучи школьницей стояла в пионерском галстуке около этого памятника, неся Вахту памяти. И всю жизнь накануне 9 мая приезжаю к этому памятнику. Сюда же я приезжала со своей дочерью. И сейчас, когда я вижу много молодёжи, которые приходят сюда не потому, что им сюда велели идти, а по зову сердца – это откликается большой благодарностью».

Одним из защитников Родины решил стать и главный корабельный старшина 2-го кадетского класса Алексей Лютов. Парень после окончания кадетской школы намерен пойти служить в Военно-морской флот на эсминец «Адмирал Ушаков».

Алексей Лютов, воспитанник кадетской школы Мурманска: «Для меня День Победы - это праздник. Прежде всего, праздник, который, как я сказал, Великий День Победы. Для меня это величайший праздник, важнее, чем день рождения».

Несмотря на то, что митинги и Вахты памяти возле военных памятников организуют обычно накануне празднования Дня Победы, свежие цветы нередко кладут к подножию монументов и в будние дни.  

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