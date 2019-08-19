Мурманчане поддержали акцию «За честные и чистые выборы!»

«За честные и чистые выборы!», - так звучал основной призыв участников митинга, организованного активистами регионального отделения КПРФ, который состоялся в центре Мурманска в минувшие выходные. В мероприятии приняли участие представители других партий и горожане.

Выборы должны быть честными и чистыми, задача человека с твёрдой гражданской позицией сделать всё возможное для этого, уверены участники митинга, организованного в Мурманске. Важно, в день единого голосования не оставаться в стороне.

«Я хочу призвать всех мурманчан, чтобы выборы прошли честно, - говорит Татьяна Ковалёва, координатор общественного движения «Городской комитет развития». - Надо просто встать в этот день и прийти на избирательный участок. Чем больше явка, тем меньше будут мухлевать. И тогда выборы состоятся. Тогда народ не будет прятать глаза, может гордо и смело требовать то, что они хотят требовать от власти».

8 сентября мурманчанам и жителям других муниципалитетов предстоит выбрать главу региона. Впрочем, у нас выборы последние годы проходят более чем спокойно и нареканий у оппозиционных партий не вызывают.

«Конечно, в нашем регионе серьёзных нарушений, в отличие от Москвы, Питера, Северной Осетии, где снимали наши списки, нет, - комментирует Михаил Антропов, член фракции КПРФ в Мурманской областной Думе. - В Мурманской области в этот раз, в отличие от многих регионов, явных попыток снять списки кандидатов, нет. Некоторые кандидаты от партии не прошли на уровень городских советов и так далее, в каждом случае люди сами виноваты, вовремя не представили документы».

Также в единый день голосования жители областного центра сделают выбор в пользу тех, кому ближайшие годы предстоит решать вопросы в микрорайонах, и кого они захотят видеть народными избранниками в городском Совете депутатов. Здесь каждому мурманчанину предстоит проголосовать сразу за двух кандидатов.

«Есть небольшая проблема, не все люди понимают, что нужно выбирать сразу двух кандидатов, - проясняет Артём Кузьмин, координатор общественного движения «Городской комитет развития». - Бывают такие случаи, с человеком разговариваешь, он говорит, что будет голосовать только за того кандидата. И начинаешь объяснять, что округа двухмандатные, выбирать нужно двух кандидатов, а не одного. Это донести до людей важно, это первоочередная наша задача».

Всероссийская акция «За честные и чистые выборы!» проходит уже не в первый раз. Митинги состоялись также в Москве, Санкт-Петербурге, Нарьян-Маре, Иркутске, Казани, Владикавказе, Воронеже, Липецке и других городах России.