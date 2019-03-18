Опять взрывают, опять дороги перекрываютХОРОШИЕ НОВОСТИ: Кофейня в тюрьме и коралловые питомники около Сейшельских островов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.19 19:30

Мурманчане поддержат заключённых под стражу в Кабо-Верде моряков

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев встретились с родственниками моряков, которых в начале февраля арестовали в Кабо-Верде.

Напомним, 30 января сухогруз «ESER» с командой под флагом Панамы вошёл в порт города Праи. Во время внезапной проверки на борту была обнаружена крупная партия наркотиков - 9 тонн кокаина. По подозрению в контрабанде таможенная служба Кабо-Верде задержала 12 членов экипажа, 9 из которых оказались мурманчанами. Сейчас команда находится в местном изоляторе, ожидая окончания следствия.

«Мы не может сегодня утверждать, есть ли степень вины у задержанных мурманских моряков, или нет степени вины. Это установят только компетентные органы, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Как я уже сказал ранее, мы никоим образом не должны вмешиваться и, тем более, мешать Министерству иностранных дел РФ. Но с другой стороны, люди попали в беду и эти люди - мурманчане. И их семьям сейчас тоже наверняка очень непросто».

На сегодняшний день с российскими моряками работают африканские юристы, а МИД России совместно с компетентными органами Кабо-Верде ведут детальное расследование происшествия. Однако, в администрации  Мурманска уверены, необходимо привлекать частных опытных правозащитников, а их услуги стоят очень дорого.

«Сейчас мы понимаем, что нам действительно нужно организовать поддержку не только моральную, но и материальную семей задержанных моряков, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Об это мы сегодня будем говорить. У нас есть механизмы, в том числе финансовые – есть советующий фонд в городе, который может эти средства аккумулировать  под жёстким контролем общественности».

В ближайшее время в Мурманске будет объявлен благотворительный сбор в фонд помощи землякам, оказавшимся в беде. Все собранные средства пойдут на оплату услуг адвокатов, чтобы мурманчане, как можно быстрее смогли вернуться к семьям.

«Мурманск – это город, который своих не бросает, - отметила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Случилась беда и мурманчане конечно помогут и поддержат».

В настоящее время Министерству иностранных дел России  удалось организовать постоянный канал связи между заключёнными под стражу моряками и их семьями.

На этих выходных депутат Государственный Думы Алексей Веллер совместно с представителями города встретился с родственниками арестованных, чтобы сверить информацию и продумать дальнейший план действий.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееЧем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
-Слово не воробей...Чтобы не умереть с голоду
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

ПротивВсех
18.03.19 21:37
Юные патриоты еще верят в демократию, что они выбирают власть, а пережившие перестройку уже давно поняли, что сегодня власть назначают из Кремля, кого ВВП посадит в кресло губернатора, за того и надо
Комментарий к новости:Чем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
Реалист
18.03.19 20:07
Да, с дешевой рыбой, что-то наши власти все чудят. Ведь вопрос не в дешевой рыбе, колбасе, воде, хлебе, а в долговременной нищете части населения. И эта часть россиян никогда не будет довольна такими
Комментарий к новости:Государство в роли экономического МЧС, или «Доступная рыба»
Д.О. Вернер
18.03.19 17:08
А почему у неё интервью брали в студии, а не на улицах Мончегорска? *** Эта программа проходит в радиоредакции в Мурманске. Если у Вас есть чем-то дополнить этот диалог, то можно это сделать в откл
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Вернуть Арктике природную чистоту - Екатерина Макарова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«Прозрение». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСтавки рубля подросли в российских банках-PRO ВалютуКурс доллара упал на 75 копеек, евро потеряло почти 71 копейку-PRO ЭнергетикуНовое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыСумма, необходимая для реализации местных общественных инициатив, составляет 25 миллионов рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 515 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика