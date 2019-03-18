Мурманчане поддержат заключённых под стражу в Кабо-Верде моряков

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев встретились с родственниками моряков, которых в начале февраля арестовали в Кабо-Верде.

Напомним, 30 января сухогруз «ESER» с командой под флагом Панамы вошёл в порт города Праи. Во время внезапной проверки на борту была обнаружена крупная партия наркотиков - 9 тонн кокаина. По подозрению в контрабанде таможенная служба Кабо-Верде задержала 12 членов экипажа, 9 из которых оказались мурманчанами. Сейчас команда находится в местном изоляторе, ожидая окончания следствия.

«Мы не может сегодня утверждать, есть ли степень вины у задержанных мурманских моряков, или нет степени вины. Это установят только компетентные органы, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Как я уже сказал ранее, мы никоим образом не должны вмешиваться и, тем более, мешать Министерству иностранных дел РФ. Но с другой стороны, люди попали в беду и эти люди - мурманчане. И их семьям сейчас тоже наверняка очень непросто».

На сегодняшний день с российскими моряками работают африканские юристы, а МИД России совместно с компетентными органами Кабо-Верде ведут детальное расследование происшествия. Однако, в администрации Мурманска уверены, необходимо привлекать частных опытных правозащитников, а их услуги стоят очень дорого.

«Сейчас мы понимаем, что нам действительно нужно организовать поддержку не только моральную, но и материальную семей задержанных моряков, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Об это мы сегодня будем говорить. У нас есть механизмы, в том числе финансовые – есть советующий фонд в городе, который может эти средства аккумулировать под жёстким контролем общественности».

В ближайшее время в Мурманске будет объявлен благотворительный сбор в фонд помощи землякам, оказавшимся в беде. Все собранные средства пойдут на оплату услуг адвокатов, чтобы мурманчане, как можно быстрее смогли вернуться к семьям.

«Мурманск – это город, который своих не бросает, - отметила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Случилась беда и мурманчане конечно помогут и поддержат».

В настоящее время Министерству иностранных дел России удалось организовать постоянный канал связи между заключёнными под стражу моряками и их семьями.

На этих выходных депутат Государственный Думы Алексей Веллер совместно с представителями города встретился с родственниками арестованных, чтобы сверить информацию и продумать дальнейший план действий.