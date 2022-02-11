Мурманчане поддерживают нашу олимпийскую сборную

И добрыми постами в соцсетях это не ограничивается. Недавно они сняли ролик болельщиков в самом центре города.

На площади Пять Углов заполярные поклонники спорта исполнили песню английской рок-группы «Queen» «We Will Rock You».

В пекинской Олимпиаде не просто участвуют российские, там есть наши земляки, которые особенно рады поддержке соотечественников.