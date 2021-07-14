Мурманчане поддерживают вакцинацию

Прививочная кампания шагает по стране! Заполярье тоже не стоит в стороне. Журналисты «Арктик-ТВ» решили спросить мурманчан и гостей города о том, как они относятся к прививке. Представляем срез мнений:

- Положительно, я сам собираюсь вакцинироваться, у меня вся семья уже вакцинирована. Я считаю, что вакцинироваться необходимо.

- Считаю, что это необходимая мера. Чем больше людей провакцинируется, тем, я считаю, коронавирус будет остановлен быстрей. Я сам переболел, переболел в средней тяжести, но вот в ближайшее время тоже планирую перед выездом в отпуск сделать вакцинацию».

- Моё личное мнение, вакцинация – дело каждого, кто хочет, кто не хочет…

- Это важно, да, я считаю, потому что я болел. Я знаю, что это такое.

- Я отношусь нейтрально, но сам недавно тоже вакцинировался, первую прививку сделал, но только из-за того, что надо лететь в Москву, работаю в сфере обслуживания.