Мурманчане поделились с главой администрации города своими проблемами

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска, сегодня провёл очередной приём граждан. Список проблем традиционен. В первую очередь, это проблемы переселения из аварийного жилья, а также предоставление жилплощади нуждающимся семьям. Были вопросы и по обустройству подъездной дороги к городскому кладбищу.

Как отметил глава администрации, обращения поступают не только на таких приёмах, но и в ходе коллективных встреч с горожанами. Например, жители микрорайона Абрам-Мыс попросили перенести остановку транспорта по пути в «большой» Мурманск.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Это подтверждает необходимость строительства жилья в Мурманске. У нас в области ситуация разная относительно того, стоит ли строить жильё или лучше покупать на вторичке, но в Мурманске на вторичке уже практически не осталось жилья. Административный центр нуждается в строительстве нового жилья».

Ни одно из обращений не будет оставлено без внимания.