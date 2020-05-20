Мурманчане подпортили статистику по ковид-заболеваниям

Два месяца в Мурманской области борются с коронавирусом, первые серьёзные ограничительные меры ввели в марте, когда в регионе был зарегистрирован первый подтверждённый случай заражения COviD-19. Заболевания выявили у гражданина Ирландии, приехавшего в областной центр на соревнования.

На момент подготовки выпуска новостей в регионе выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 2714, около половины пациентов уже выздоровели, большая часть из них - это рабочие стройки в Белокаменке.

Стоит отметить, что в этот раз не порадовал Мурманск - в столице Заполярья 12 новых случаев заражения Covid-19.