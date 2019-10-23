Мурманчане полным рублём платят за порядок во дворах

Зима уже на пороге. В Мурманске начинаются снегопады, а значит, коммунальным службам необходимо быть в готовности. В том числе и управляющим компаниям. Представители городской и областной власти провели сегодня встречу с руководителями компаний и обсудили грядущую работу.

Директоров управляющих компаний Мурманска пригласили на серьёзный разговор. В преддверии зимних снегопадов им решили ещё раз напомнить про обязательства содержать придомовые территории в соответствующем виде. Заодно посчитали, какими силами компании обладают, чтобы бороться с последствиями зимних осадков.

«Сегодня в очередной раз будем считать дворников, лопаты, наличие песка, наличие собственной техники, договоров на вывоз снега, - сказал Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Город-герой скажет о местах, отведённых для возможного складирования снега, чтобы все управляющие компании знали, куда возить. Также ещё оговорим по кровельщикам и по договорам на обслуживание скатных кровель. Основная задача, чтобы мы год с управляющими компаниями начали во всеоружии».

В прошлом году снегопады доставили сотрудникам городских служб и управляющих компаний, а заодно и администрации Мурманска, много беспокойных мгновений. Из ситуации сделали верные выводы, поэтому к этому сезону каждая управляющая компания закупила свою снегоуборочную технику. Всего - около 200 единиц.

«Сегодня мы все хорошо понимаем, что мурманчане полным рублём оплачивают эту работу, - заметил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Причём они оплачивают услуги в течении всего года. Мы все эти цифры очень хорошо знаем, я их ни один раз озвучивал в средствах массовой информации. Арифметика там достаточно простая. Ну, назову две исходные. Это порядка 3-5 рублей с квадратного метра, в зависимости от управляющей компании и 7 миллионов квадратных метров с жилья. Умножаем и понимаем, какие средства каждый месяц люди платят за вывоз снега, за антигололёдную обработку территории, за подсыпку, за обслуживание кровель».

Власть, как городская, так и областная, а также надзорные органы работу управляющих компаний будут контролировать. Благодаря такой совместной работе неожиданностей этой зимой, возможно, получится избежать.